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США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені

Bloomberg: США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені

Американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об’єктах зберігання зброї, пов’язаних з повстанцями-хуситами в Ємені Bloomberg

За інформацією видання, це стало останньою спробою призупинити атаки підтримуваного Іраном угруповання, які спричинили перебої в комерційному судноплавстві в Червоному морі.

За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п’яти укріплених підземних об’єктах.

Він додав, що використання бомбардувальників B-2 мало на меті надіслати сигнал.

17 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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