США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені

Американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об’єктах зберігання зброї, пов’язаних з повстанцями-хуситами в Ємені Bloomberg
За інформацією видання, це стало останньою спробою призупинити атаки підтримуваного Іраном угруповання, які спричинили перебої в комерційному судноплавстві в Червоному морі.
За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п’яти укріплених підземних об’єктах.
Він додав, що використання бомбардувальників B-2 мало на меті надіслати сигнал.
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