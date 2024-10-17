Байден обсудил с Зеленским новый пакет помощи Украине Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах «Хезболли» » США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені Американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об’єктах зберігання зброї, пов’язаних з повстанцями-хуситами в Ємені Bloomberg За інформацією видання, це стало останньою спробою призупинити атаки підтримуваного Іраном угруповання, які спричинили перебої в комерційному судноплавстві в Червоному морі. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п’яти укріплених підземних об’єктах. Він додав, що використання бомбардувальників B-2 мало на меті надіслати сигнал.