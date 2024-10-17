Трохи розбавлю зраду, або «не все так погано»



Трохи розбавлю зраду, або «не все так погано» — рекомендую до розповсюдження, щоб підняти настрій трохи. Трохи розбавлю зраду, або «не все так погано» — рекомендую до розповсюдження, щоб підняти настрій трохи.

Байден таки готує дембельський акорд для України.

Читаю офіційне комюніке Білого Дому:

«У повідомленні Білого дому йдеться, що найближчими місяцями США нададуть Україні низку додаткових коштів, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТР та БМП (!!!), а також тисячі додаткових броньованих машин (тут скоріш за все класу «Humvee»).»

Вірогідно таки локальний контрнаступ планується на 2025. Але це вже буде не проблема адміністрації Байдена.

Додаємо до цього постачання на початок 2025:

Близько 150-200 танків типу Leopard 1-2 та Abrams M1A1 , літаки — 20 Mirage, 40-50 F 16.

Додаткові артилерійські системи — мова йде про системи дальністю більше 50км., бо саме вони найбільш ефективні в цій війні та захищені від контрбатарейної боротьби.

І скоріш за все , питання ударів вглиб території рф буде вирішено.

До весни ЗСУ матимуть не тільки запас західної зброї для атак на відстань 500-700 км. , але й запас власних систем для атак на відстань до 1500-2000 км.

Також — на початку року Україна закінчить будівництво кількох підприємств, для забезпечення власної оборонки, а саме такі важливі речі, як заводи з виробництва пороху, тротилу та гексогену , виробництво реактивних двигунів для ракет середньої дальності.

Тому я все більш впевнений, що активні військові дії закінчаться до весни 2025 року. Бо в Кремлі теж не абсолютно дурні, оскільки маючи зараз втрати особового складу десь 1200-1400 на день,та враження 10% НПЗ, окупанти можуть отримати збільшення цих втрат вдвічі вже на початку 2025. І тоді їм знадобиться мобілізувати на місяць до 100-120 тисяч додатково.

Це, на фоні атак вглиб території ворога почне помітно чавити економіку агресора.

Вікно можливостей вже не буде таким приємним для Кремля, як зараз. Тут ключовим питання залишається співвідношення втрат особового складу на полі бою. Україні, щоб виграти, треба втримувати таке співвідношення наступні пів року в межах 1 проти 6-8.Також почати руйнувати складську виробничу та логістичну інфраструктуру ворога на його глибині до 200 км.

Віталій Рождаєв