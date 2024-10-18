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Прогноз погоди на вихідні 19–20 жовтня: мінімум опадів та перші заморозки ЦАХАЛ ліквідував нового лідера ХАМАСу Ях’ю Сінвара » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1530 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1530 військових. Сили оборони уразили 13 танків і знищили 48 безпілотників ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,

танків ‒ 9027 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,

артилерійських систем – 19533 (+23) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).