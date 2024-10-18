Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1530 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
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танків ‒ 9027 (+13) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
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артилерійських систем – 19533 (+23) од,
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РСЗВ – 1232 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
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літаків – 369(+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
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крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
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спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).
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