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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1530 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 9027 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
  • артилерійських систем – 19533 (+23) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).
18 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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