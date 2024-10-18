 
«  
  »

ЦАХАЛ ліквідував нового лідера ХАМАСу Ях’ю Сінвара

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Там зазначили, що наразі перевіряють ймовірність того, що одним з вбитих був Ях’я Сінвар. На даному етапі ЦАХАЛ не може підтвердити особи ліквідованих.

«У будівлі, де були ліквідовані терористи, не було виявлено жодних ознак присутності заручників. Сили, які працюють у цьому районі, продовжують діяти з необхідною обережністю», — йдеться у повідомленні.

Водночас джерело телеканалу Sky News Arabia підтвердило виданню, що Ях’я Сінвар дійсно був убитий у секторі Гази.

18 октября, 2024 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  