ЦАХАЛ ліквідував нового лідера ХАМАСу Ях’ю Сінвара

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Там зазначили, що наразі перевіряють ймовірність того, що одним з вбитих був Ях’я Сінвар. На даному етапі ЦАХАЛ не може підтвердити особи ліквідованих.

«У будівлі, де були ліквідовані терористи, не було виявлено жодних ознак присутності заручників. Сили, які працюють у цьому районі, продовжують діяти з необхідною обережністю», — йдеться у повідомленні.

Водночас джерело телеканалу Sky News Arabia підтвердило виданню, що Ях’я Сінвар дійсно був убитий у секторі Гази.