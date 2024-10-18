Залужний прокоментував спецоперацію на Курщині й назвав західну допомогу Україні недостатньою

Залужний прокоментував спецоперацію на Курщині й назвав західну допомогу Україні недостатньою

За його словами, лише військово-політичне командування України вирішує, куди та як наступати, а оцінку спецоперації на Курщині дадуть професіонали, коли ця операція закінчиться.

Залужний заявив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що «українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення».

«І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати й що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться», — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи справді ця операція пов’язана з ситуацією на фронті, Залужний сказав: «Хочу вам нагадати, що продовжується війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише їм може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, що якщо такий час прийде, вони це обов’язково зроблять, я б не хотів би зараз давати оцінку тим чи іншим діям».

Водночас посол наголосив, що українці вдячні Заходу за військову підтримку, однак її недостатньо.

Залужний підкреслив, що російська агресія проти України триває з 2014 року, однак міжнародна спільнота відповідним чином не реагувала на це. Зараз світ постав перед наслідками «небажання Заходу впливати на глобальну безпеку».

«Північна Корея, Китай та Іран обʼєдналися довкола Росії не проти України», – сказав він, вказуючи на більш глобальні плани «вісі зла».