Голова МЗС Франції Барро: Париж підтримує План перемоги України в усіх сферах

Про це він заявив на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

«Франція підтримує український План не лише у військовій сфері, а й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях», — наголосив Барро, додавши, що Париж також підтримає Україну, коли вона вирішить розпочати переговори про мир.

Сибіга розповів, що детально обговорив План перемоги з французьким колегою, а також результати засідання у форматі «четвірки».

«Ми мали розмову тет-а-тет, де ми з паном міністром закордонних справ обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення Плану перемоги Зеленського. Пан міністр теж поінформував мене про результати засідання у форматі «четвірки», яке нещодавно відбулось у Німеччині. Подальша імплементація, реалізація і наповнення Плану перемоги були одними з головних питань», — розповів Сибіга.