Ллойд Остин: «план победы» – это план президента Украины

«Соединенные Штаты поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в достижении целей, которые он поставил», — заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 18 октября в Брюсселе на брифинге для прессы по результатам встреч министров обороны стран НАТО и их партнеров, включая Украину.

В то же время Остин отметил: «План победы – это план президента Зеленского, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить помощь в (обеспечении) безопасности Украины и поддержать президента, пытающегося достичь своих целей, — заявил глава Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать «план победы» Зеленского. – Мы все хотим убедиться в том, что мы продолжаем увязывать военные цели со стратегическими. И вы знаете, этот диалог продолжается».

Остин также отметил, что не намерен публично обсуждать план.

«Это не моя позиция публично оценивать его план. Мы поддерживаем его (Зеленского), оказывая серьезную помощь в безопасности уже более двух с половиной лет. Мы будем продолжать это делать», — сказал Остин.

По словам Остина, украинцы «с высокой эффективностью используют ударные беспилотники большой дальности собственного производства для поражения целей на территории России, включая цели стратегического значения».

Он подчеркнул, что «решение о том, как использовать собственное оружие, должна принимать сама Украина». В то же время, министр не предоставил новой информации о позиции США относительно использования западного оружия для ударов вглубь России.

«Я думаю, что здесь важно отметить, что они могут производить эти БПЛА в Украине. Они способны быстро масштабировать это производство. БПЛА оказались очень эффективными и точными, и опять же, если учесть тот факт, что одна высокоточная управляемая ракета стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, в зависимости от того, что это за ракета, а эти беспилотники они могут производить в большом количестве за небольшую часть этой стоимости», — пояснил Остин.

«Итак, когда вы смотрите на смету и эффект, создаваемый на поле боя, я считаю, что это отличное средство. То, как они используют производимые ими средства, будет их решением», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о возможностях Контактной группы по обороне Украины в будущем с учетом выборов в США, Остин отметил «ведущую роль коалиций стран по предоставлению конкретных военных средств Киеву».

«Поэтому помочь им защищаться в текущей борьбе является одной из целей. Другая цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы помогаем получить то, что необходимо, чтобы им иметь возможность защищаться от агрессии в будущем, а также сдерживать агрессию. И именно для этого были разработаны коалиции», — сказал Остин, назвав среди таких военно-воздушную коалицию, артиллерийскую коалицию, коалицию по информационным технологиям, а также коалицию по применению дронов.

«Каждый день мы создаем долгосрочный потенциал для Украины», — сказал Остин, отметив работу коалиций Контактной группы по обороне Украины в области противовоздушной обороны, артиллерии, информационных технологий и т. д. «Я думаю, что это поможет Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе», — заявил Остин.

«Я хотел бы напомнить всем, что Украина взяла на себя самую большую армию в Европе», — сказал министр обороны США. «И в течение двух с половиной лет она успешно защищала свою территорию, в то время как Путин не достиг ни одной стратегической цели, которую он намеревался достичь».