Макрон особисто підтримуватиме вступ України в НАТО, скепсис залишився у німців, — Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю в етері телемарафону.

«Від США залежить достатньо складне питання. Це запрошення в НАТО, ми працюємо над цим… У нас була дуже позитивна зустріч з Францією, ми дуже добре поговорили з президентом. Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Емманюель Макрон особисто буде це робити, і думаю, що він буде особисто працювати з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення», — йдеться у заяві президента.

За словами Зеленського, у Німеччині скептично ставляться до вступу України в НАТО.

«Ми (прим. — у Німеччині) багато говорили про майбутнє України в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Я вважаю, що на сьогодні скепсис залишився у німців. Ми ближчі до НАТО зі США, ніж колись були. Набагато ближчі», — розповів Володимир Зеленський.