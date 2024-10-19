У Брянській області РФ дрони атакували завод «Кремній Ел»

Про це пише Telegram-канал Astra.

Там зазначили, що про атаку на завод повідомляють місцеві жителі. Водночас місцева влада цю інформацію не підтверджувала.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вранці повідомляв про атаку українських дронів на область та заявляв про нібито ліквідацію чотирьох безпілотників.

«Під час відбиття терористичної атаки один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю. Завдяки злагодженій роботі всіх служб, загоряння не допущено. Постраждалих немає», — написав місцевий губернатор.

У каналі зазначили, що завод «Кремній Ел» — це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.