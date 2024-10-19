У Молдові заявили про кібератаку на парламент

Про це ввечері 18 жовтня повідомили у пресслужбі парламенту, пише NewsMaker.

У парламенті зазначили, що інцидент стався ще 17 жовтня. Наразі фахівці з’ясовують причину і наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».

Також у пресслужбі додали, що мережі та інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, проте їхня частота останнім часом значно зросла.

Зазначимо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові пройдуть президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.