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Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

«Російські сили, ймовірно, перебувають в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ.  Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу», – йдеться у звіті британської розвідки.

Там також припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі вже найближчими тижнями.

Варто зазначити, що Куп’янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українські операції у Харківській області.

20 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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