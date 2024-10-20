Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

«Російські сили, ймовірно, перебувають в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу», – йдеться у звіті британської розвідки.

Там також припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі вже найближчими тижнями.

Варто зазначити, що Куп’янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українські операції у Харківській області.