США заявили про витік даних із секретних документів щодо майбутніх ударів Ізраїлю по Ірану

Про це інформує Associated Press.

Документи, класифіковані як «цілком таємні», належать Агентству геопросторової розвідки та Агентству національної безпеки США.

У них йдеться про те, що Ізраїль продовжує перекидати війська для нанесення військового удару у відповідь на потужну атаку Ірану балістичними ракетами, здійснену 1 жовтня.

Вони були поширені в межах «п’ятірки», до якої входять США, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Австралія.

Витік стався після публікації документів у Telegram. Наразі розслідування зосереджене на визначенні шляху витоку інформації – чи то навмисне розголошення з боку співробітника розвідки, чи хакерська атака, – а також на оцінці потенційного компрометування інших розвідувальних даних.

За словами співрозмовника видання, в рамках цього розслідування влада намагається з’ясувати, хто мав доступ до документів до того, як вони були опубліковані.

Вперше документи потрапили в мережу в п’ятницю через канал у Telegram, де стверджувалося, що їх оприлюднив хтось із розвідувального співтовариства США, а згодом і міністерство оборони США.