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У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов’язаних

Про це йдеться на сайті Дії.

Аудит триватиме до 15 листопада.

Якщо у розділі послуг «Бронювання» намагатися подати заяву, то система інформує про наступне: «Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями».

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з моменту ухвалення закону весною 2024 року показники мобілізації в Україні зросли у 2,5 раза.

20 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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