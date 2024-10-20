Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині » У Мексиці вилучили партію наркотиків на $100 млн Військово-морські сили Мексики у п’ятницю, 19 жовтня, під час морської операції вилучили найбільшу за всю історію країни партію наркотиків вартістю 100 мільйонів доларів Про це пише DW. «Це найбільша кількість наркотиків, вилучених під час морської операції, безпрецедентної в історії інституції», — заявили у ВМС Мексики. Зазначається, що загалом було вилучено 8,4 тонни наркотиків невстановленого типу на суму у понад 2 мільярди песо (100 мільйонів доларів). Крім того, військові затримали 23 людини, вилучили 8 700 літрів палива та шість човнів. Операція відбулася біля узбережжя Тихого океану поблизу портового міста Ласаро-Карденас. Наркотики були розподілені між п’ятьма катерами та однією швидкісною субмариною.