Україна вдарила, окрім заводу, ще по аеродрому в Липецьку – Генштаб

Уночі на 20 жовтня Силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ — Генштаб

Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, як вже було відомо, Сили оборони атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ. Там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

За наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

Генштаб зазначає, що у районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.