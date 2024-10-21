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РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, — ГУР «Наприкінці війни в Україні російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні», — командувач силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі » 24 танки та 1710 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті армія російських загарбників втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1710 військових Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 680 230 (+1710) осіб,

танків ‒ 9071 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 175 (+64) од,

артилерійських систем – 19 589 (+24) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 979 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46) од,

крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3479 (+3) од.