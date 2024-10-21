До Києва прибув глава Пентагону Остін

Про це повідомив Остін у Х.

«Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну», — написав міністр.

Спершу про візит повідомило CNN. Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні «залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті».

Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

«Візит міністра також стане моментом для нього, щоб «відступити» і поглянути на «дугу» відносин США та України за останні два з половиною роки війни», — сказав високопоставлений чиновник оборони.