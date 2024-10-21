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Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

Глава Пентагону міністр оборони США Ллойд Остін в ході свого візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів —  Укрінформ

Остін зробив оголошення про новий пакет допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», – зазначив Остін.

У понеділок Остін прибув до Києва  із неанонсованим візитом.

21 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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