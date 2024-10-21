«Наприкінці війни в Україні російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні», — командувач силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі

Про це він заявив в інтерв’ю Der Spiegel.

Каволі зауважив, що НАТО зробило значний крок до підвищення оперативної готовності, однак «попереду ще багато роботи».

«Збройні сили всіх членів Альянсу значно підвищили свою оперативну готовність. За останні два роки ми зробили важливі кроки з модернізації наших військових можливостей для оборони. Сьогодні десятки тисяч військовослужбовців готові і можуть бути розгорнуті всього за кілька днів, якщо станеться найгірше. Це значний прогрес, але попереду у нас ще багато роботи», — підкреслив він.

За його словами, НАТО повинно перевершити противника за можливостями, а швидкість модернізації є вирішальним фактором.

«Ми серйозно готуємося до оборонної ситуації. Скільки часу нам знадобиться, щоб бути готовими? Для такого командира, як я, війська ніколи не бувають достатньо готовими, завжди хочеться більшого. Але ми наполегливо працюємо, ми стаємо кращими, ми вже можемо виконувати оборонні плани, які ми розробили до певного рівня», — пояснив Каволі.

Генерал підкреслив, що російські військові роблять висновки з війни в Україні, вдосконалюючи свої методи ведення бойових дій. На його переконання, після закінчення війни з Україною Росія матиме сильнішу армію.