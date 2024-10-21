Зеленский призвал союзников серьезно отнестись к участию северокорейских солдат в российской агрессии против Украины » Пентагон розповів, що входить до нового пакета допомоги Україні на $400 млн В американському оборонному відомстві повідомили, що новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю — лист Пентагону, розісланому ЗМІ Пакет включає зокрема: боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв’язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.