РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, — ГУР

Про це повідомляють «Бабель«, «РБК-Україна» та hromadske із посиланням на власні джерела у ГУР.

Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Там військові з КНДР навчали російських окупантів використовувати повітряні кулі у військових цілях. Натомість росіяни навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду «СВО».

«Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ», — йдеться у повідомленні.

За дві доби російські окупанти знайшли північнокорейських військових близько за 60 кілометрів від місця втечі.

Як повідомляють джерела, наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.