Трамп вперше обігнав Гарріс

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з результатами опитування, станом на неділю шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, тоді як у Гарріс — 42%.

Починаючи з кінця серпня, шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54-56%, а шанси Трампа — приблизно 44-46%. На початку жовтня розрив почав скорочуватися, а 17 жовтня обидва кандидати мали приблизно рівні шанси. Натомість 20 жовтня перевагу отримав експрезидент.

Зміна на користь Трампа пов’язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс.

Трамп вже має невелику перевагу в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні. З 7 штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.

«Втім, згідно з прогнозом, перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань у всіх семи штатах залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік», — підкреслили у виданні.