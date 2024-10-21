В ЄС чекають на новий санкційний ривок проти РФ за головування Польщі

У ЄС із початку наступного року, коли розпочнеться головування Польщі у Раді Євросоюзу, очікують на пожвавлення дискусій про посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться у публікації Politico, пише «Європейська правда».

З 1 січня 2025 року Угорщина, найближчий союзник Москви в ЄС, буде змушена передати контроль над політичними дискусіями Польщі, яка буде повністю готова просувати санкційне питання вперед.

Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє піврічне головування, щоб посилити контроль над російським паливом, яке надходить до ЄС.

«Імпорт російських енергоносіїв зростає. Це поганий знак. Ми повинні вирішити цю проблему», – заявив раніше на зустрічі міністрів у Люксембурзі Кшиштоф Болеста, міністр клімату і навколишнього середовища Польщі.

Ініціатива домогтися більшої прозорості щодо поставок російського палива на континент має значну підтримку. Нещодавно 10 країн, серед яких Франція, Чехія, Швеція, Фінляндія і три країни Балтії, виступили зі спільним попередженням про те, що останнім часом спостерігається «збільшення імпорту російського СПГ» до ЄС, але «ці постачальники природного газу наразі не є належним чином ідентифікованими».

У документі, з яким ознайомилося видання, міститься заклик до більш суворих перевірок походження газу, що надходить до ЄС. Ця пропозиція, швидше за все, потрапить на розгляд польського головування в січні.

Це питання, ймовірно, стоїть на порядку денному, тому що крім СПГ залишилося небагато великих санкцій, які можна було б розглянути. Натомість очікується, що майбутні пакети санкцій будуть спрямовані на боротьбу з обходом існуючих обмежень.

Будь-які нові санкції також повинні будуть подолати угорську опозицію, навіть якщо Будапешт більше не головуватиме у Раді ЄС, адже Євросоюз потребує одностайності для ухвалення нових санкцій.

Україна висловила оптимізм, що Польща зможе відновити переговори щодо санкцій ЄС.

«Ми покладаємо великі надії на польське головування в Раді ЄС», – заявив уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк виданню. «Як сусідня країна, яка безпосередньо відчуває суворі реалії цієї війни, ми очікуємо від Польщі рішучих дій щодо санкцій», – додав він.

На зустрічі європейських лідерів у четвер, в якій взяв участь президент України Володимир Зеленський, країни-члени ЄС підписали заяву, в якій зобов’язалися «і надалі обмежувати здатність Росії вести війну, в тому числі за допомогою подальших санкцій».