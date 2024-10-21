В «Укроборонпромі» призначили нового гендиректора: було 20 претендентів

Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора АТ Олега Гуляка.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Як йдеться в повідомленні, призначенню передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати.

З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

«Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури», – зазначає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

У 2021-2024 роках Олег Гуляк був командувачем Сил логістики Збройних Сил України. З вересня цього року був в.о. гендиректора «Укроборонпрому».

«Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ», – прокоментував призначення голова наглядової ради УОП Давід Ломджарія.