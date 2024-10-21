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Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів В ЄС чекають на новий санкційний ривок проти РФ за головування Польщі » Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку — пресслужба НГУ «Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога». Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти. Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.