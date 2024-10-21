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Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми

Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку — пресслужба НГУ

«Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога».

Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.

Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.

21 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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