Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми

Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку — пресслужба НГУ
«Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога».
Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.
Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.
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