Залужний написав першу книгу в трилогії «Моя війна»

Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела в оточенні Залужного.

Зазначається, що у книзі йдеться про події від дитинства Залужного до 24 лютого 2022. Проте, як зазначає видання, кілька розділів присвячені повномасштабній війні в Україні.

Книга «Моя війна» стала першою в трилогії — дві наступні матимуть назви «Наша війна» і «Їхня війна». Водночас перша книга вже скоро зʼявиться у книгарнях.

Крім цього, на запитання журналістів видання, чи не є книга стартом політичної карʼєри колишнього головкома, джерела сказали, що в політику Залужний не збирається.

«І попри пропозиції приєднатися до політичних проєктів чи започаткувати власний, в осяжному майбутньому він планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії», — наголосили у джерелі.