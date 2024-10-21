Зеленский призвал союзников серьезно отнестись к участию северокорейских солдат в российской агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что он хотел бы увидеть более решительную реакцию от стран, которые признали, что Северная Корея становится все более вовлеченной в войну России против Украины.

Во время своего вечернего видеообращения, Зеленский сказал, что существует множество спутниковых данных и других, в том числе и видео-доказательств того, что Северная Корея отправляет в Россию не только технику, но и военный персонал для подготовки к развертыванию.

«Я благодарен тем лидерам и представителям государств, которые не закрывают глаза и откровенно говорят об этом сотрудничестве, – сказал он. – Мы ожидаем от наших партнеров нормальной, честной, сильной реакции на это».

Зеленский сказал, что более активное участие Северной Кореи в военной агрессии Москвы против Украины может нанести вред не только его стране.

«К сожалению, нестабильность и угрозы могут значительно возрасти после того, как Северная Корея будет обучена современным методам ведения войны, – сказал он. – Если сейчас мир будет молчать, и нам надо будет воевать с солдатами из Северной Кореи на фронте так же ежедневно, как мы защищаемя от [иранских беспилотников] Shahed, то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну».

По его словам, действия Северной Кореи означают «фактически вступление еще одной страны в войну против Украины».

На прошлой неделе Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она послала военных офицеров в Россию и готовится отправить тысячи солдат на помощь Москве в военных действиях.

Разведслужба Южной Кореи сообщила в пятницу, что Северная Корея направила 1500 спецназовцев на Дальний Восток России для участия в учениях.

Министр обороны Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию для возможного развертывания, но сказал, что такой шаг был бы тревожным, если он подтвердится. Глава НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что на данном этапе нет никаких доказательств присутствия Пхеньяна.

Привлечение северокорейских регулярных войск для поддержки вторжения России в Украину стало бы серьезной эскалацией войны, заявили министры иностранных дел Франции и Украины на совместной пресс-конференции в Киеве в субботу.