Європарламент підтримав позику ЄС Україні до €35 млрд з використанням російських активів

Про це повідомляє Європарламент.

Так, депутати Європарламенту дали дозвіл на виділення Україні позики на суму до €35 млрд, який має бути погашений майбутніми надходженнями від заморожених російських активів.

«Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить», — заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Зазначається, що відповідне рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.