Частка Росії в імпорті скрапленого природного газу до ЄС зросла до 20%

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі звітом Агентства зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), попри те, що загальний імпорт СПГ в ЄС у третьому кварталі знизився до мінімального рівня з 2021 року, зростання частки Росії відбувається на тлі зменшення поставок з інших джерел.

Частка США в імпорті СПГ стабільно трималася на рівні близько 45% протягом цього періоду, в той час, як частка Катару знизилася до 12% частково через зміну торгівельних потоків, пов’язаних із ситуацією у Червоному морі.

Наразі ЄС намагається знайти способи зменшення своєї залежності від російського газу, оскільки угода про транзит через Україну закінчується наприкінці року.

Франція і Бельгія, чиї порти все ще приймають значні обсяги російського палива, закликали до посилення моніторингу. Однак Європейська комісія ще не представила конкретного плану дій щодо прискорення відмови від російського газу.

Згідно зі звітом ACER про моніторинг ринку за 2024 рік, попит на газ в ЄС за перші вісім місяців цього року продовжував падати порівняно з 2023 роком. Падіння споживання в енергетичному секторі компенсувало невелике зростання промислового попиту.