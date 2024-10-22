ЦАХАЛ знайшов під лікарнею у Бейруті бункер «Хезболли», повний «готівки та золота»

Про це інформує EuroNews.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські агенти виявили бункер під головною лікарнею Сахеля в бейрутському районі Дахія, який є опорним пунктом «Хезболли».

Директор лікарні Фаді Аламе заперечив наявність тунелів під лікарнею і заявив, що зараз проводиться евакуація медзакладу.

Аламе, який також є депутатом ліванського парламенту, заявив, що під лікарнею, яка функціонує вже 42 роки, є лише підземні операційні. Він закликав ліванську армію та інші органи влади провести незалежну перевірку.

За його словами, лікарня є приватним закладом і не пов’язана з жодною політичною силою.

Водночас Хагарі звинуватив Іран у надсиланні «валіз з готівкою і золотом» до іранського посольства в Бейруті, заявивши, що ці гроші йдуть безпосередньо до «Хезболли».

Він додав, що ЦАХАЛ ліквідував кількох керівників «Хезболли», відповідальних за ці перекази.