Гарріс: Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп стане президентом США

Про це передає CNN.

Таку заяву Гарріс зробила під час передвиборчого заходу в Мічигані.

«Він сказав, Дональд Трамп: «Я вирішу питання України та Росії за день». Прочитайте й усвідомте, що він говорить. Він би здався», — вважає Гарріс.

Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.

«Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі», — додала кандидатка у президенти США.