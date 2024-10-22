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Гарріс: Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп стане президентом США

Про це передає CNN.

Таку заяву Гарріс зробила під час передвиборчого заходу в Мічигані.

«Він сказав, Дональд Трамп: «Я вирішу питання України та Росії за день». Прочитайте й усвідомте, що він говорить. Він би здався», — вважає Гарріс.

Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.

«Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі», — додала кандидатка у президенти США.

22 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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