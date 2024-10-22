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Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України», — йдеться у заяві Андрія Костіна.

За словами генерального прокурора, мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.

«У тому числі політична відповідальність. Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в цій ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора», — заявив Костін.

Андрій Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року.

22 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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