КРАИЛ сообщила, сколько украинцев играет в азартные игры

Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей были опубликованы результаты онлайн-опроса, проводившегося в анонимном режиме и касавшегося опыта в азартных играх. Всего было опрошено более 13 тысяч респондентов и выяснилось, что опыт азартных игр есть более чем у 10% из них. Что касается людей, которые играют ежедневно или почти ежедневно, то их число составило около 2%, что является очень внушительным показателем.

Также результаты исследования показали, что 2,8% опрошенных играют несколько раз в месяц, а 5,2% из тех. у кого есть азартный опыт — несколько раз в год. Конечно, регулярно или часто играющих людей, как показал опрос, не так уж и много — более половины людей с азартным опытом обращаются к игорной сфере всего несколько раз в год, то есть достаточно эпизодически.

Несмотря на анонимность опроса, участники указывали некоторые данные, не относящиеся к категории личной информации. И эти данные позволяют получить определенное представление о портрете игрока. Так, практически две трети участников опроса составляли женщины. Но с учетом тенденций в сфере азартных игр, как раз количество мужчин среди игроков может быть выше. В опросе участвовало более 35% молодых (в возрасте до 21 года) людей, так что эта возрастная группа была представлена наиболее полно.

Чаще всего представители молодого поколения играют в азартные игры со своих телефонов. Рынок мобильных приложений демонстрирует устойчивый рост, и в определенной степени это обусловлено в том числе и развитием сферы iGaming.

С тех пор, как азартные игры были легализованы в Украине, количество онлайн-казино значительно выросло. В ходе подготовки статьи наши авторы изучили пользовательские предпочтения украинцев. Оказалось, что больше его положительных отзывов имеют сайты и приложения Pin Up, Cosmolot и Parimatch. Ну а самым популярным является 1Вин, так как это онлайн-казино хвалят за наибольшее разнообразие игр. Для получения полного доступа к портфолио нужна лишь регистрация в 1Вин, которая занимает минимум времени. В ходе создания аккаунта нужно заполнить несколько полей и придумать надежный пароль. После этого можно начинать играть в свое удовольствие в платном и бесплатном режимах.

Как авторы опроса старались повысить достоверность анкетирования

Для того, чтобы увеличить уровню открытости респондентов и получить больше эмпирических данных, Комиссия составила анкетирование таким образом, чтобы оно было анонимным и не предполагало вопросов, которые конкретизировали бы пол опрашиваемых. Также респонденты не обязаны были указывать, где именно они проживают.

При этом анкетирование предполагало ответы на конкретные вопросы в общем блоке, такие как указание пола, возраста, а также того, насколько часто человек играет в азартные игры. Об этом сообщили специалисты КРАИЛ, ответственные за проведение опроса.

Полученные данные позволяют составить достаточно четкое представление о том, каким именно является отношение украинцев к разнообразным азартным развлечениям. Интересно, что почти 90% опрошенных опыта азартных развлечений не имеют вовсе. Это говорит о том, что азартные игры подавляющему большинству населения страны полностью не интересны, а активными игроками можно назвать только незначительную часть украинцев. ​