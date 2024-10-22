Міноборони Франції: Настав час розглянути питання розміщення в Україні сил неядерного стримування

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що потрібно розглянути питання розміщення сил неядерного стримування на території України.

По це повідомляє TF1.

Глава Міноборони Франції зазначив, що «План перемоги» президента Володимира Зеленського є «початком політичного шляху, на якому ми повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі».

Уявлення про припинення вогню для Києва порушує питання про звичайне стримування, яке дасть змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте», — наголосив Лекорню.

Міністр зауважив, що колись Україна знову говоритиме з РФ, нагадавши, що «План перемоги» передбачає повернення захоплених Росією територій, однак, за його словами, складність нині полягає в тому, що потрібно прийняти баланс сил.

Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх «цікавими».

«Це питання заслуговує на детальне вивчення», — додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається «розворот до військово-політичної риторики».

Відповідаючи на запитання про те, чи повинна Франція відправити війська в Україну, Лекорню сказав: «У нас були дебати щодо підготовки».