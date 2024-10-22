МЗС Литви: Європа має переглянути ідею Макрона про відправку військових ЄС в Україну

Для європейських країн настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення військових ЄС в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс, повідомляє Politico.

За його словами, ця ідея стає актуальною, оскільки тисячі північнокорейських вояків незабаром можуть приєднатися до військ РФ для участі у війні.

«Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та ще й військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до плану «чоботів на землі» (розміщення військових в Україні — ред.) та інших ідей, запропонованих Макроном», — заявив литовський урядовець.

Президент Франції висунув цю пропозицію ще у лютому, проте її відразу відкинув канцлер ФРН Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натівські військові не будуть розміщені в Україні.

«На жаль, ми знову відстаємо та діємо пасивно, але я вірю в нашу спільну здатність вжити усіх необхідних проактивних заходів для втілення ідей президента Макрона в дії», — зазначив Ландсбергіс.