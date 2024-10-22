ООН: Население Украины с начала российского вторжения сократилось на 10 миллионов человек

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года население Украины сократилось более чем на 10 миллионов человек, заявили во вторник в ООН.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщил, что перепись населения в стране не проводилась, но очевидно, что в охваченной войной Украине произошло резкое сокращение населения.

«С начала войны население Украины сократилось более чем на 10 миллионов человек», – заявила журналистам в Женеве региональный директор ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр.

По ее словам, сокращение населения наблюдается «с самого начала полномасштабного вторжения» и вызвано «сочетанием факторов».

Еще до войны в Украине был один из самых низких уровней рождаемости в Европе, и, как и во многих странах Восточной Европы, население сокращалось, поскольку молодые люди уезжали в поисках новых возможностей, пояснила Бауэр.

Но с начала войны около 6,7 миллиона человек покинули страну в качестве беженцев, а уровень рождаемости упал примерно до одного ребенка на одну женщину, сказала она. «Это один из самых низких показателей в мире», – сказала она, подчеркнув, что это намного ниже теоретического коэффициента воспроизводства населения, составляющего 2,1 ребенка на одну женщину, который необходим для поддержания численности населения. В то же время, по ее словам, есть «несколько десятков тысяч» жертв войны, которые усугубляют демографическую ситуацию.