Що входить до нового пакету допомоги США для України на $400 млн

До нового пакету оборонної допомоги США Україні обсягом у 400 мільйонів доларів входять зокрема снаряди, боєприпаси та БТР.

Пакет включає:

боєприпаси для систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW;

системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв’язку;

стрілецьку зброю та боєприпаси;

гранати та навчальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У повідомленні Пентагону йдеться, що США продовжать працювати із 50 союзниками та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та коаліції з підтримки України, «щоб задовольняти нагальні потреби України на полі бою та захищатись від російської агресії».

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні нової безпекової підтримки під час свого візиту до Києва. Там він зустрівся зокрема із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Офіс Зеленського, «серед основних питань, які обговорили під час зустрічі, – дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських військових об’єктах і нарощування виробництва ударних дронів і крилатих ракет, а також артилерійських снарядів і засобів ППО».

Також Остін і Зеленський «обговорили плани щодо скликання невдовзі нової зустрічі у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав». Нагадаємо, президент США Джо Байден мав прибути до Німеччини, щоб очолити засідання у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів країн та урядів, позаминулого тижня, але вимушений був скасувати цей візит через ураган «Мілтон» у Флориді.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про пакет додаткової безпекової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів, куди увійшли засоби протиповітряної оборони, озброєння класу «повітря-земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя в межах президентських повноважень (PDA).

Як повідомляв Голос Америки, відбувається за два тижні до виборів президента США 5 листопада, може бути його останньою подорожжю до Києва на посаді міністра оборони, й сигналізує тривалу підтримку України з боку США, кажуть оглядачі.