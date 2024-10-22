Хочу вести свою рубрику

Гарріс: Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп стане президентом США Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво» » Сили оборони за добу ліквідували 1350 окупантів, Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1350 військових. Сили оборони знищили 71 безпілотник і 34 артилерійські системи Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,

танків ‒ 9079 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 199 (+24) од,

артилерійських систем – 19 623 (+34) од,

РСЗВ – 1234 (+2) од,

засоби ППО ‒ 981 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,

крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3499 (+20) од.