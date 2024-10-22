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Сили оборони за добу ліквідували 1350 окупантів,

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19 623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3499 (+20) од.
22 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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