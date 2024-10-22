Стали відомі деталі наступного фільму Крістофера Нолана

Стали відомі деталі нового фільму культового Крістофера Нолана («Тенет», «Чорний лицар», «Оппенгеймер»). Як зазвичай трапляється з фільмами цього режисера, інформація про його роботу тримається у великій таємниці.

Втім, наразі відомо, що зірка фільму «Людина-павук» Том Голланд веде переговори про приєднання до акторського складу фільму Нолана, повідомляє Variety.

Якщо угоду таки укладуть, він приєднається до Метта Деймона («Розумник Вілл Гантінґ», «Врятувати рядового Раяна», «Догма»), який вже погодився зніматися у фільмі, назва якого поки що не розголошується. Деймон знімався також у попередньому фільмі Нолана – «Оппенгеймер».

Нолан сам написав сценарій майбутньої стрічки. Джерела стверджують, що цей фільм не буде черговою науково-фантастичною епопеєю, а дехто припускає, що Нолан зніматиме історію про шпигунів.

Компанія Universal Pictures вже призначила дату початку прокату – 17 липня 2026 року. Це буде друга спільна робота Universal та Нолана після надзвичайно успішного «Оппенгеймера», який зібрав 975 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Зйомки наступного фільму Нолана розпочнуться на початку 2025 року. Частина знімань має відбутися у Венеції.

Кастинг Голланда може внести зміни у виробничі графіки, адже в нього вже запланована низка великих проєктів – «Людина-павук 4», сиквел «Месників», а також театральна вистава «Ромео і Джульєтта» на Вест-Енді.