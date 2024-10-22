Зеленський підписав закон про «прозоре будівництво»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон відкриває інформацію про всі ціни на будівництві (вартість будівельних матеріалів). Це дозволяє зрозуміти, чи намагаються держоргани завищити ціни.

Ініціаторка законопроєкту – голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. За її словами, кошториси будівельних робіт будуть оприлюднюватись на Prozorro разом із угодами з обраними підрядниками.

Ціни підрядників на бетон, колоди, арматуру тощо будуть відкриті, а отже можливості для завищення цін суттєво зменшуватимуться.

Після набрання законом чинності всі без винятку замовники тендерів на будівництво, в тому числі дорожнього, будуть зобов’язані обнародувати на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) протягом трьох робочих днів з дати укладення договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

У законопроекті додатково передбачено, що на період дії воєнного стану замовник будівництва фортифікацій після укладення прямого договору із підрядником поза Prozorro зобов’язаний протягом 10 днів після укладення договору обнародувати на Prozorro лише скорочений звіт про договір про закупівлю з цінами на будівельні матеріали без інформації, що може нести ризики для безпеки замовника, підрядника, або для самих фортифікацій.