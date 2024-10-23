Договір між РФ і КНДР про співпрацю містив секретний пункт про відправку північнокорейських військових в Україну, — WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ексофіцера російської розвідки, який ознайомлений з текстом угоди.

У матеріалі йдеться, що коли очільник Кремля прибув до КНДР для опрацювання угоди, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на російське паливо й продовольство.

Однак колишній офіцер розвідки РФ зазначив, що в результаті договір містив секретний пункт, який дав Північній Кореї дозвіл відправити першу хвилю солдатів в Україну з близько тисячі осіб. Там вони мають дізнатися, «як вести війну на прикладі російського досвіду».

Видання додає, що наразі більшість військових із КНДР перебувають на безпечній відстані від лінії фронту, однак їх зокрема навчають, як воювати безпілотниками.