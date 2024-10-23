КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових

Про це пише Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів.

Зазначено, що про 3 тис. північнокорейських військових повідомили після того, як національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила про направлення Пхеньяном близько 1,5 тис. осіб до РФ.

За словами законодавців Сеула, КНДР має направити близько 10 тис. військових до Росії, розгортання яких, як очікується, буде завершено до грудня.

«Ознаки навчання військ всередині Північної Кореї були виявлені у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз були розділені до кількох навчальних закладів у Росії і адаптуються до місцевого середовища», — сказав член розвідувального комітету Південної Кореї Пак Сон Вон.

Водночас інший південнокорейський законодавець Лі Сон-квун розповів, що Пхеньян намагається не розголошувати інформацію про відправку солдатів воювати в Україну.

«Є також ознаки того, що північнокорейська влада переміщує та ізолює ці сім’ї (відправлених військових до РФ, — ред.) в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно впоратися з чутками», — додав він.