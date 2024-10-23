КНДР відправила в Росію пілотів військових літаків

Про це повідомляє видання Newsweek.

За інформацією від урядового чиновника у Південній Кореї, КНДР відправила у Владивосток пілотів винищувачів, які могли б керувати російськими військовими літаками. Це сталось у вересні.

Наразі невідомі остаточні мотиви такої співпраці росіян і Північної Кореї. Це може бути як навчання на російських бойових літаках, але також і залучення пілотів з КНДР до війни в України.

«Не можна виключати, що РФ, яка страждала від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою до КНДР. Росія стане першим закордонним розгортанням бойових пілотів Північної Кореї з часів війни у ​​В’єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року», — пише Newsweek.