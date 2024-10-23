Лондон: высока вероятность того, что КНДР перебрасывает войска в Россию

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил во вторник, что существует высокая вероятность того, что Северная Корея начала переброску сотен военнослужащих для оказания России помощи в войне против Украины.

«В связи с новым тревожным развитием событий теперь весьма вероятно, что началась переброска из Северной Кореи в Россию сотен военных для участия в боевых действиях, – заявил Хили, выступая в парламенте. – Северокорейские солдаты помогают России (вести) агрессивную войну на европейской земле – это настолько же шокирует, насколько приводит в отчаяние».

Между тем официальные лица Южной Кореи заявили во вторник, что могут рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия Украине в рамках мер по противодействию военным связям между Северной Кореей и Россией.

На прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР направила «крупную» группировку войск в Россию, утверждая, что 1500 спецназовцев уже тренируются на российском Дальнем Востоке и готовы в ближайшее время отправиться на фронт в Украине.

Один из представителей КНДР в ООН в понедельник отверг утверждения Сеула как «беспочвенные слухи».

Высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи Юн Сук Еля заявил, что КНДР готовит дипломатические, экономические и военные меры при различных сценариях военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, включая поставку Украине летального оружия в случае ухудшения ситуации.

«Мы рассмотрим возможность поставки оружия в оборонительных целях в рамках поэтапных сценариев, а если покажется, что они заходят слишком далеко, мы можем рассмотреть и возможность (поставок) в наступательных целях», – сказал представитель офиса президента журналистам.

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи заявил, что Пхеньян ведет себя как «преступная организация», отправляя молодых людей воевать в качестве «российских наемников», игнорируя при этом уровень жизни народа и права человека в собственной стране.

«Наше правительство призвало к немедленному выводу северокорейских войск, и если нынешний военный сговор между Северной Кореей и Россией продолжится, мы не будем сидеть сложа руки и вместе с международным сообществом дадим жесткий ответ», – подчеркивается в документе.