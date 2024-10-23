ООН вимагає від Росії підтвердити смерть української журналістки Рощиної у російському полоні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало російську владу надати підтвердження повідомлень про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території України, під час висвітлення життя людей в умовах російській окупації — заява ООН

Рощина була свавільно затримана російськими військами в окупованому Росією Мелітополі Запорізької області без суду і слідства та без пред’явлення звинувачень, після чого її депортували в Росію.

Рощина – лауреатка премії «За мужність у журналістиці» Міжнародного жіночого медіафонду за 2022 рік, відома своїми незалежними журналістськими матеріалами про війну Росії проти України.

За даними правозахисників, востаннє Рощину бачили 8 вересня 2024 року в слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ. Однак відтоді її місцеперебування залишається невідомим.

10 жовтня 2024 року батько Вікторії отримав лист із Міністерства оборони Росії, у якому без жодних документальних підтверджень зазначалося, що вона померла в полоні 19 вересня 2024 року. Жодних деталей щодо обставин чи причин її смерті не було надано.