Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у середу в Римі, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо, у цьому доведеться розбиратись — «Європейська правда»

За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і «ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії».

«Що саме вони роблять, залишилося з’ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися».

Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це «дуже-дуже серйозне питання», яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.