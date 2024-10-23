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РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, — DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

У понеділок, 21 жовтня, росіяни штурмували вже околиці Курахового. Бійці 46 ОАеМБр поділились кадрами відбиття атаки терористів  в районі Максимільянівка-Курахове. Українські десантники знищили 6 БМП, 3 танки та 2 авто.

«Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі «Енергетик». Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть у неділі, не збавляє темпів», — пишуть аналітики.

23 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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