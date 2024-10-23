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Трамп звинуватив Лейбористську партію Британії у втручанні в президентські вибори у США Лондон: высока вероятность того, что КНДР перебрасывает войска в Россию » РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1460 військових. Сили оборони знищили 85 безпілотників і 9 танків Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,

танків ‒ 9088 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 229 (+30) од,

артилерійських систем – 19 674 (+51) од,

РСЗВ – 1234 (+0) од,

засоби ППО ‒ 981 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,

крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3409 (+10) од.