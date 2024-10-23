Зеленский призвал к взаимному отказу от ударов по энергообъектам

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению активных боевых действий в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Мы видели во время первого мирного саммита, что возможно решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они – нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да», – сказал Зеленский в разговоре с журналистами издания.

Он также добавил, что Россия должна прекратить удары по грузовым судам в украинских портах (Москва настаивает, что удары наносятся по военным грузам).

По данным ООН, российские атаки по украинским черноморским портам только в период с 1 сентября повредили шесть гражданских судов, а также инфраструктуру по загрузке зерна.

По словам Зеленского, «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну».

При этом Зеленский уверен, что Россия ожидает результатов выборов в США и только потом примет решение, идти ли на переговоры с Киевом.

Ранее The Washington Post писала, что Россия и Украина при посредничестве Катара планировали обсудить соглашение о прекращении обоюдных ударов по энергообъектам. Участники готовившейся встречи надеялись, что эти переговоры в дальнейшем смогут привести к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны. Однако, по словам источников WP, они были сорваны после наступления ВСУ в Курской области. Россия «не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», – сообщил один из собеседников газеты. «После «Курска» русские отказались», – добавил другой источник.

Энергетическая инфраструктура Украины – постоянная цель российских ударов. Президент России Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью процесса «демилитаризации», так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Путин также заявил, что Россия «была вынуждена» ответить на удары по её энергообъектам со стороны Украины. В последние месяцы в результате ударов украинских беспилотников были поражены несколько нефтеперерабатывающих заводов на российской территории.