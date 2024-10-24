БЭБ Украины исследует теневой рынок азартных игр

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) взялось за расследование 112 дел, касающихся операторов азартных игр, что стало настоящим прорывом в борьбе с нелегальными заведениями. По данным БЭБ, больше всего подпольных игровых залов, казино и покер-клубов было закрыто в Киеве и прилегающих областях. Столь активная деятельность правоохранительных органов призвана не только очистить рынок от «серых» операторов, но и защитить игроков от мошенничества и обмана.

Борьба с незаконными азартными играми в Украине: итоги работы Бюро экономической безопасности

Детективы Бюро экономической безопасности Украины активно проводят досудебное расследование по 112 уголовным делам, каждое из которых связано с незаконной организацией и проведением азартных игр. Причём только за первые два квартала текущего года 12 лиц уже стали подозреваемыми в нарушении закона, который регулирует и лицензирует индустрию азартных развлечений.

Для выявления фактов незаконной деятельности сотрудники Бюро систематически анализируют деятельность компаний. Причём проверке подвергаются не только наземные отделения, но и онлайн-площадки и мобильные приложения.

На протяжении 2023 года аналитики БЭБ разработали 8 аналитических отчётов, общая сумма которых превышает 11 миллиардов гривен. Также было направлено несколько рекомендаций касательно возможных бюджетных потерь и мер по блокировке нелегальных игровых ресурсов.

Закрытие азартных заведений в Украине

В прошлом году в Украине было заблокировано внушительное количество нелегальных игорных заведений, причём в их число вошли не только клубы с автоматами или покер-румы, но и полноценные казино. В ходе проведённых обысков служителями правопорядка было изъято свыше 6 000 единиц компьютерного и другого оборудования, использовавшегося в незаконной деятельности.

Наибольшее количество закрытых нелегальных игровых заведений, включая казино и покерные клубы, было зафиксировано в Киеве и соседних областях. Предпринятые правоохранительными органами меры стали частью широкой кампании по борьбе с нелегальным сектором азартных развлечений. Кроме того, это отличный пример решительных действий со стороны надзорных и контролирующих инстанций, деятельность на очистку рынка от подпольных казино.

Тот факт, что подпольные игорные заведения закрываются в таком масштабе, говорит о высоком спросе на столь сомнительные услуги. И все это происходит на фоне роста популярности онлайн-казино, в которых и играет большая часть украинцев. Наши авторы проанализировали статистику поисковых запросов и смогли отыскать сайты и их приложения таких известных онлайн-казино как: Mostbet, 1win и 1xBet. Последнее имеет множество положительных отзывов за счет большого разнообразия игр, множества бонусов и широкого функционала в приложении. Чтобы получить к этому доступ, достаточно открыть www.download1xbet.org и скачать приложение 1xBet на свой телефон под Android и iOS. После этого тысячи азартных развлечений становятся доступны прямо из дома.

Но даже самые лучшие онлайн-казино не могут подарить неповторимую атмосферу наземных заведений. И поэтому небольшая категория игроков, в стремлении почувствовать эту атмосферу, готовы даже рисковать и посещать подпольные казино.

Но чтобы борьба с нелегальными заведениями была наиболее продуктивной, требуется активное сотрудничество между государственными органами, правоохранительными структурами и общественностью. Уведомление граждан о небезопасности посещения подпольных клубах и казино может значительно уменьшить спрос на такие услуги. Кроме того, хорошим подспорьем станет увеличение штрафов и сроков уголовного наказания за организацию и ведение нелегальной азартной деятельности.

Напомним, что ранее стало известно о скандале, в который было замешано известное украинское финансовое учреждение Ibox Bank. Банк занимался мискодингом и таким образом отмывал деньги виртуальных игорных заведений.